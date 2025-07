WRC: Calendário 2026 confirmado, Rally de Portugal de 7 a 10 de maio

O calendário do Campeonato Mundial de Ralis de 2026 foi confirmado com 14 etapas, mantendo o número de 2025, mas com várias alterações nas datas e na sequência. Notavelmente, não haverá etapa nos EUA, apesar de ter sido considerada uma prioridade pela WRC Promoter, e não haverá regresso ao Reino Unido ou à Irlanda, embora ambos estejam a ser considerados para 2027.

A temporada começa tradicionalmente em Monte Carlo, seguida pela Suécia e Quénia. A Croácia regressa ao WRC em abril, após um ano no Campeonato Europeu de Ralis, emparelhada com o Rally Islas Canarias para formar uma dupla de asfalto.

O Rally de Portugal dá início à fase de terra em maio, mês que agora inclui o Rally do Japão, antecipado para reduzir as desvantagens da limpeza das estradas para os primeiros líderes da classificação. O Rally Acrópole marca o ponto médio da temporada.

Seguem-se a Estónia e a Finlândia, que levam à etapa sul-americana inalterada no Paraguai e no Chile. A Itália mantém uma vaga no início de outubro, mas o local não está confirmado — Roma é uma alternativa possível à Sardenha, que pode ser retirada.

A temporada termina com o Rally da Arábia Saudita em novembro, já que o Rally da Europa Central foi retirado devido a restrições financeiras.

Data Evento

22 a 25 de janeiro Rali de Monte Carlo

12 a 15 de fevereiro Rali da Suécia

12 a 15 de março Rali Safari do Quénia

9 a 12 de abril Rali da Croácia

23 a 26 de abril Rali das Ilhas Canárias

7 a 10 de maio Rali de Portugal

28 a 31 de maio Rali do Japão

25 a 28 de junho Rali da Grécia (Acrópole)

16 a 19 de julho Rali da Estónia

30 de julho a 2 de agosto Rali da Finlândia

27 a 30 de agosto Rali do Paraguai

10 a 13 de setembro Rali do Chile

1 a 4 de outubro Rali da Itália