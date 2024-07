WRC: Calendário 2025 revelado, com 14 provas. Rali de Portugal de 15 a 18 de maio

O Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2025 será o mais longo em quase duas décadas, com 14 provas. A época começa com o Rali de Monte Carlo, em janeiro, seguido de provas já conhecidas na Suécia e no Quénia.

As novas adições ao calendário incluem ralis nas Ilhas Canárias, Paraguai e Arábia Saudita. A Estónia é substituída pela Letónia, com o evento baseado em Liepāja a regressar ao Campeonato Europeu de Ralis.

O diretor-geral da WRC Promoter, Jona Siebel, elogiou a mistura de ralis tradicionais e novos, destacando o apelo global e a variedade do campeonato. O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, mostrou-se entusiasmado com a diversidade e extensão do calendário, salientando a inclusão de novos ralis em Espanha, no Paraguai e na Arábia Saudita, o que contribui para a diversidade global do desporto.