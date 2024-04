WRC: Braço de ferro entre equipas e FIA continua

Continua o braço de ferro entre a FIA e as equipas do Mundial de Ralis quanto às regras avançadas pela FIA em fevereiro, sugeridas pelo Grupo de Trabalho do WRC.

As equipas do WRC desejam manter os carros Rally1 híbridos atuais até 2026, tal como tinha sido previsto no arranque desta era do WRC em 2022, opondo-se à proposta da FIA de mudanças radicais para 2025.

Representantes da FIA, equipas e organizadores de provas de ralis reuniram-se durante o Rali da Croácia para discutir as regras, e parte do seu conteúdo foi tornado por Pavlos Athanassoulas, diretor do Acropolis Rally Greece, que afirmou em entrevista que os construtores pretendem manter as regras atuais até 2026, e que os restantes fabricantes de Rally2 apoiam essa posição.

Vamos ver se a FIA cede ou leva a sua avante, mesmo face ao risco de alguma ou mais do que uma das três equipas dos Rally1 sair da competição.

A Hyundai, por intermédio de Cyril Abiteboul, já deixou claro que não está contente com a decisão da FIA, e as coisas podem-se extremar muito rapidamente.

A decisão final da FIA está prevista para junho. O que julgamos que vai acontecer é a FIA ceder e ficar tudo na mesma, eventualmente com uma mudança de menor relevância.