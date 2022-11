WRC: boas e más notícias na Toyota quanto ao line up de pilotos… | AutoSport

A saída de Esapekka Lappi da Toyota, com o finlandês a rumar à Hyundai deixa em aberto meia época no quarto carro da Toyota Gazoo Racing WRT e nesse contexto deve haver boas e más notícias ao mesmo tempo: em equipa que ganha não se mexe e por isso Kalle Rovanpera e Elfyn Evans vão manter-se, Takamoto Katsuta deve ser ‘promovido’ à equipa oficial e Sébastien Ogier passa a correr no quarto carro, para já sozinho. Esta é a má notícia, a Toyota não deve ter outro piloto meia época ao lado de Ogier, mas tendo em conta que ainda falta algum tempo para que seja feito o anúncio oficial é possível que algo mude. Ou mesmo mais para a frente. O carro fica disponível, mas para já a equipa não tem perspetivas que este possa ser ocupado.