WRC, boa prestação dos homens da M-Sport/Ford: “saímos de cabeça erguida”

A M-Sport Ford World Rally Team iniciou a sua campanha no WRC 2025 com um fim de semana de desempenhos promissores no Rali de Monte-Carlo. Grégoire Munster e Josh McErlean protagonizaram momentos de destaque, com Munster a conquistar a sua primeira vitória num troço do WRC e McErlean a terminar em sétimo lugar da geral e a conquistar seis pontos no campeonato na sua estreia no Rally1.

Grégoire Munster demonstrou – finalmente – o seu potencial, impôs um ritmo forte na manhã de sexta-feira, registando o segundo melhor tempo no troço de abertura do dia. Na sexta PEC, Munster ficou muito perto da vitória e preparava-se para terminar o dia em sexto lugar, quando um problema mecânico na ligação fez com que a dupla tivesse de abandonar. Regressando no sábado, Munster, tirando partido da sua posição na estrada, conquistou a sua primeira vitória num troço do WRC na PE10, batendo Sébastien Ogier por 0,8 segundos. Um momento há muito esperado, um Munster e Louka emocionados celebraram o importante marco na carreira, alimentando a sua confiança para o resto do dia e provando a sua capacidade de competir contra os melhores do desporto.

No domingo, o bom arranque de Munster foi prejudicado pelo azar, quando uma mancha de gelo negro na PEC17 fez com que a traseira do seu Puma batesse em pedras na berma da estrada, danificando a suspensão e terminando o rali um troço mais cedo.

Josh McErlean teve uma boa estreia, teve uma condução ponderada, terminando num bom sétimo lugar da geral na sua primeira participação na categoria máxima do campeonato. Ganharam confiança ao longo do fim de semana, ganhando valiosos segundos por quilómetro com o passar dos dias. Mantendo o pé direito cauteloso nas especiais mais complicadas e lamacentas de sexta-feira, McErlean, teve um dia limpo e melhorou constantemente os seus tempos. Terminou o dia em 11º lugar da geral, no sábado, continuou esta trajetória ascendente, gerindo bem as condições de baixa aderência, entrou no top 10 e no domingo a sua abordagem madura e consistente valeu a pena, pois subiu ao sétimo lugar da geral, depois dos abandonos de Katsuta e Pajari encerrando a estreia com seis pontos no campeonato. Para Richard Millener, Diretor da Equipa: “obviamente, é uma grande pena que o Greg e o Louis não tenham conseguido chegar ao fim da prova. Ter a posição de abertura da estrada nos últimos dois dias foi uma vantagem em alguns aspetos, mas mostrou que também pode ser uma desvantagem – ser a primeira equipa a encontrar as complicadas secções de gelo negro. Mas, mesmo assim, podem sair daqui muito satisfeitos, provando que têm o que é preciso para se misturarem com as equipas de topo, e conquistaram a sua primeira vitória de sempre em troços, o que foi um excelente trabalho.

“Para o Josh e o Eoin, este fim de semana foi um puro batismo de fogo, foi um verdadeiro Monte e penso que a quantidade de informação e de trabalho que é necessário para estar envolvido numa Equipa de Fábrica foi uma grande abertura de olhos para ambos. Apesar disso, eles fizeram tudo o que lhes pedimos – trazer o carro para casa inteiro. Ficaram mais confiantes e mais rápidos com o decorrer do fim de semana e saem daqui com pontos no Campeonato no saco – enquanto outras equipas muito mais experientes saem de mãos vazias. Um grande bem-haja a ambas as equipas e a toda a equipa, o Monte nunca é fácil, mas saímos de cabeça erguida.”