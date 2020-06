WRC: Bélgica só entra se a Turquia antecipar uma semana

A possibilidade da Bélgica poder receber o WRC com uma prova em Ypres depende dos responsáveis do Rali da Turquia anteciparem uma semana o seu evento. Como as coisas estão, com a data de 24 a 27 de setembro, isso impossibilita que o Rali de Ypres se possa realizar de 2 a 4 de outubro, mas se os turcos anteciparem a prova, há espaço para entrar a Bélgica. Quem o disse ao Dirtfish foi o presidente do Superstage Club de Ypres, Alain Penasse: “Temos de esperar para ver se é possível a Turquia mudar, tudo depende disso. Se a Turquia não antecipar, é impossível para nós. Tudo depende dessa data. Sem isso, não é possível que as equipas cheguem da Marmaris a Ypres.”

Já a mudança da data do evento belga não é possível devido à dependência do rali da disponibilidade da praça principal: “Eu preciso da praça principal em Ypres, há muitas atividades em Ypres. Normalmente temos a mesma data de ano para ano e todos têm o seu calendário de eventos por isso não podemos simplesmente dizer que precisamos doutra data”.

A data avançada para o Rali da Estónia é 4 a 6 de setembro, e caso o Rali da Turquia fosse antecipado teria de se fazer algo semelhante ao que sucedeu o ano passado entre os ralis da Argentina e do Chile. Seguir de um diretamente para o outro.

Como se percebe, o calendário ainda está em discussão pelo que muito pode ainda suceder.