WRC atuais são os melhores de sempre na aerodinâmica, mas os Rally1 serão bem mais ‘fáceis’ | AutoSport

Não é novidade para ninguém que os atuais WRC são os carros mais desenvolvidos em termos aerodinâmicos da história do Mundial de Ralis, e isso foi constatado pelos pilotos desde o início do seu desenvolvimento, antes de 2017, ano em que iniciaram a competição.

Contudo, não foram muitos os pilotos que guiaram estes carros, e um dos últimos a ter essa experiência é Adrien Fourmaux, piloto que tem larga experiência nos Rally2, mas que só este ano se estreou e tem vindo a competir com os WRC de última geração.

Se em zonas mais lentas, o carro não é muito diferente de um Rally2, onde este se torna uma ‘besta’ bem diferente é nas zonas muito rápidas dos troços. Basicamente, a diferença aumenta proporcionalmente à subida de velocidade. Por exemplo, em curvas rápidas é abismal a diferença de um WRC para um Rally2.

Segundo uma entrevista recente de Fourmaux, a diferença não está na frente ou na traseira do carro, mas sim “no conjunto. O carro tem mais aderência, mas um pouco mais atrás, face a um Rally2. Nos saltos, a aerodinâmica do WRC mantém-no mais perto do chão, o que não sucede no Rally2”, revelando ainda que a confiança vai surgindo cada vez mais com a habituação à aerodinâmica.

Contudo, o francês não vai ter muito tempo para desfrutar, pois a nova geração de carros, os Rally1, voltam a ter uma aerodinâmica mais simplificada, os carros não têm diferencial central, o que irá simplificar muito a sua afinação, e consequentemente o processo de adaptação de novos pilotos (e dos atuais) aos novos Rally1. Dessa forma, pode ver-se mais frequentemente, novos pilotos a chegar à classe principal, o que só pode ser bom.