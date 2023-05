WRC: até que ponto a ordem na estrada influi no Rali de Portugal? | AutoSport

O Rali de Portugal é uma prova em que a ordem na estrada influi bastante no primeiro dia. Mais do que no Rali do México, onde isso já foi muito notório. Por isso, é natural que os primeiros no campeonato terminem o primeiro dia mais atrás e que está mais mal classificado faça um bom 1º dia. Mas a diferença que irá existir é que determinará se temos um Rali de Portugal super equilibrado até ao final…

A Toyota, que tem Elfyn Evans e Kalle Rovanpera a sair na frente terá mais dificuldades nos troços da Lousã, Góis e Arganil, Ott Tanak, em certa medida, pois é terceiro e até Thierry Neuville não está na posição ideal, se bem que com três bons pilotos à sua frente, terá os troços já bem mais limpos. Quem poderá tirar todo o partido da estrada limpa nas primeiras passagens pelos três troços serão Esapekka Lappi e Dani Sordo pois Takamoto Katsuta não tem ainda estatuto para lutar pela vitórias. Os dois pilotos da Hyundai atrás referidos têm uma boa oportunidade de vencer, veja-se o que Lappi fez no México até bater e desistir. Dani Sordo, tem em Portugal uma segunda casa, anda normalmente muito bem pelo que estes dois pilotos, se estiveram ao seu nível, podem vencer em Portugal.

Dos quatro primeiros na estrada vai depender muito como lhes correm as primeiras passagens face à concorrência, pois sair na frente tem coisas boas e coisas más. As más, é a limpeza que têm de fazer, as boas é que como têm que limpar, os pneus não se desgastam tanto, pelo que é quase certo que os pilotos que vamos ver nos primeiros lugares dos troços da manhã não serão os mesmos que o farão nos dois últimos troços ‘grandes’ do dia, Arganil e Mortágua. Porque os homens da frente pouparam pneus e os que tiveram a estrada mais limpa gastaram bem mais. Será neste ‘mix’ todo que sairá uma classificação do dia de sexta-feira para o dia decisivo, que será no sábado. Só que todo este embrulhanço pode levar a que no domingo ainda estejam mais ou menos perto para a prova se decidir somente no domingo.

O ano passado, no final do 1º dia, Evans liderava com 13.6s de avanço para Rovanpera, com Dani Sordo já a 44.4s e no fim do segundo, Rovanpera estava 5.7s na frente de Evans com Takamoto Katsuta em terceiro. Com os Hyundai e Ford tão mal, a Toyota passeou.

Em 2021, no final do 1º dia Tanak tinha 6.0s de avanço para Evans com Sordo a 9.0s. No fim do segundo, Evans tinha 10.7s de avanço para Sordo e o terceiro estava a mais de um minuto. Evans ganhou o rali a Sordo por 28.3s.

Em 2019, Tanak tinha no final do 1º dia 17.3s de avanço para Latvala com o top 5 separado por 25.8s.

No final do 2º, três pilotos estavam separados por 9.2s, Tanak ganhou o rali com 15.9s de avanço para Neuville. Vamos ver como tudo se processa este ano, em que as três equipas estão bastante mais equilibradas em termos de andamentos. A resposta à questão do título do artigo teremos no final do dia de 6ª Feira.