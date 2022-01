WRC: As novas cores do Puma Hybrid Rally1 | AutoSport

A M-Sport Ford World Rally Team revelou o seu novíssimo Puma Hybrid Rally1 e a sua decoração de inspiração eléctrica num evento de lançamento do WRC em Salzburgo.

No início desta nova era híbrida para o Campeonato Mundial de Rally, que também verá os carros de Rally1 fazerem a mudança para combustíveis sustentáveis, a M-Sport também celebra 25 anos de competição com a Ford no campeonato. Durante este período este duo icónico reclamou um total de sete títulos mundiais, 61 vitórias globais e 239 pódios.

A nova e marcante pintura da M-Sport, que combina tons vibrantes de roxo com a tradicional paleta azul da equipa, uma marca da mudança para a era híbrida. A M-Sport celebra o seu marco de aniversário, a equipa aproveita a oportunidade para assinalar a importância da direcção que o desporto está a tomar na época de 2022.