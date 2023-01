WRC: As novas cores do Hyundai i20 N Rally1 HybridWRC: As novas cores do | AutoSport

A Hyundai apresentou hoje o seu Hyundai i20 N Rally1 Hybrid para a época 2023. É com esta nova máquina, que deu um salto qualitativo enorme em 2022, que a marca coreana pretende voltar ao topo.

A nova era dos ralis não começou da melhor forma para a Hyundai, com dificuldades em acompanhar o ritmo dos Toyota que dominaram a primeira metade da época passada. Mas o trabalho de desenvolvimento da Hyundai foi dando frutos e os níveis de competitividade subiram significativamente e a segunda metade da época foi muito boa. É com esse trabalho como base que a equipa continuou a desenvolver o carro e espera que esta época possa trazer mais alegrias.

O Hyundai i20 N Rally1 Hybrid foi apresentado hoje, e com um novo alinhamento de pilotos, a Hyundai começa com as expetativas em alta, com explicou o presidente da Hyundai Motorsport, Sean Kim: “O ano passado foi um dos mais desafiantes para nós, como equipa, mas talvez também um dos mais gratificantes. Vemos 2023 como uma continuação do capítulo que iniciámos em 2022. Temos um pacote competitivo no i20 N Rally1 Hybrid, um alinhamento de tripulações famintas de lutar pelos títulos, e uma equipa trabalhadora nos bastidores pronta a levar o ímpeto de uma época para a seguinte”.

Esapekka Lappi / Janne Ferm juntam-se este ano à equipa coreana, tal como Craig Breen / James Fulton , que estarão ao lado dos já habituais Thierry Neuville / Martijn Wydaeghe e Dani Sordo / Cándido Carrera.

“A competição vai ser novamente muito dura, mas depois de uma forte segunda metade de 2022 para nós, penso que podemos esperar uma luta mais igual durante 2023”, disse Neuville. “O objetivo permanece inalterado: ganhar ambos os campeonatos”.

Esapekka e Janne farão a sua estreia no Rallye Monte-Carlo pela Hyundai. A equipa finlandesa terminou no pódio 3 vezes em 2023 e mostra-se já bem familiarizada com o novo carro:

“Fiz uns dias de teste e foi uma surpresa positiva sentir-me tão confortável nele tão rapidamente”, admitiu Esapekka. “Estamos à frente do que eu esperava e estou ansioso por começar”.

Com cinco ralis feitos em 2022, Dani Sordo também optou pelo discurso otimista:

“O início de uma nova temporada significa que todos começam com os mesmo pontos e ainda não sabemos quão competitivos serão os outros carros”, disse Dani. “Sinto que este pode ser realmente um bom momento para nós; não se trata tanto de encontrar um rumo, mas sim de continuarmos a ganhar”.

Craig regressa à equipa depois de uma temporada fora, pronto para se adaptar rapidamente, ao lado do seu novo co-piloto.

“É ótimo estar de volta à Hyundai Motorsport. O carro é completamente novo, mas é bom de conduzir. Não há razão para não podermos ganhar o título novamente; todos os ingredientes estão lá para o fazer.