WRC: As novas cores da Toyota
A Toyota revelou a nova imagem do GR Yaris Rally1 para o Campeonato do Mundo de Ralis (WRC) de 2026, assinalando uma mudança significativa face à decoração utilizada nas épocas anteriores.
O carro que levou Sébastien Ogier à conquista de um nono título mundial, apresentava no ano passado uma estética maioritariamente negra. Em determinadas provas, disputadas em condições de calor mais intenso, a equipa optou temporariamente por uma pintura prateada, com o objetivo de reduzir a temperatura no interior do habitáculo.
Para 2026, a formação campeã do mundo de construtores decidiu romper com essa linha visual e apresentou, esta terça-feira, uma nova decoração marcada pela combinação de vermelho, branco e preto. O novo esquema distingue-se pelo nariz em vermelho, a secção traseira em preto e apontamentos brancos distribuídos ao longo da carroçaria, resultando numa identidade visual inédita desde o regresso da Toyota ao WRC, em 2017.
O GR Yaris Rally1 utilizado por Sami Pajari, inscrito pela estrutura TGR WRT2, mantém praticamente a mesma decoração, diferenciando-se apenas por pequenos ajustes na colocação de alguns logótipos.
Ready to face 2026 with a bold new look! 😍#ToyotaGAZOORacing #GRYaris #WRC pic.twitter.com/ERHbwET8oL
— TOYOTA GAZOO Racing WRT (@TGR_WRC) January 6, 2026
Fotos: Redes sociais Toyota Gazoo Racing
Carlos Batista
6 Janeiro, 2026 at 10:08
Brutal. Siga para a conquista de ambos os campeonatos.