WRC: As novas cores da Hyundai
A Hyundai apresentou uma alteração significativa na decoração do seu carro Rally1 para a nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis (WRC), rompendo com uma linha estética que se mantinha praticamente inalterada há vários anos.
A mudança mais visível surge na parte dianteira do carro, onde o nariz passa a exibir uma maior presença de preto. Apesar desta novidade, a identidade cromática da marca mantém-se, com o azul-claro e o laranja a continuarem como cores dominantes da decoração.
No plano desportivo, a equipa coreana inicia a nova época com uma formação de pilotos revista, na sequência da retirada de Ott Tänak. Thierry Neuville e Adrien Fourmaux disputarão a temporada completa, enquanto Esapekka Lappi, Dani Sordo e Hayden Paddon irão alternar na condução do terceiro carro em provas selecionadas do calendário do WRC.
Apesar das alterações, a Hyundai parte para 2026 sob pressão, depois de a Toyota ter dominado o campeonato nos últimos anos. A equipa sabe que ainda há margem para evoluir e que será necessário dar um passo em frente para lutar pelos títulos.
A nova temporada do Campeonato do Mundo de Ralis arranca, como é tradição, na próxima semana com o Rali de Monte Carlo.
