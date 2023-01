WRC arranca daqui a uma semana: todos a testar | AutoSport

O início Mundial de Ralis está a uma semana de distância, mas o trabalho está há muito em curso, com as três equipas de fábrica a realizarem os seus testes para o Rali Monte-Carlo nos Alpes franceses, esta semana.



A M-Sport Ford foi a primeira a sair da oficina, e também era a mais urgente, já que o seu ‘ponta-de-lança’ de 2023, Ott Tanak, tem que se adaptar ao carro, o que não sucede do lado da Toyota e da Hyundai, se bem que neste caso, a outro nível Esapekka Lappi também precisa. O estónio rodou com o Ford Puma Rally1 com Pierre-Louis Loubet a fazer o mesmo. Ambos os pilotos completaram um dia e meio de condução através do Col des Garcinets, Col de La Bachassette e Col d’Espréaux.

Hyundai e Toyota têm estado em ação desde terça-feira, até ao resto da semana.



O oito vezes campeão mundial, e o piloto de maior sucesso no Rallye Monte-Carlo, Sébastien Ogier, começou a trabalhar com a especificação Toyota GR Yaris Rally1 de 2023 perto do Col des Fines. O detentor do título, Kalle Rovanperä assumiu ontem (quarta-feira) o volante com Elfyn Evans e Takamoto Katsuta a completarem a semana.



Dani Sordo ‘liderou’ a lista da Hyundai Motorsport, começando logo na terça-feira, com Esapekka Lappi a fazer também a sua primeira quilometragem significativa no Hyundai i20 N Rally1, ontem. O fabricante coreano terá Thierry Neuville ao volante manhã, a preparar o evento que ganhou há três anos.

Muitas das equipas do WRC2 deverão também testar durante o fim-de-semana e até segunda-feira antes do arranque dos reconhecimentos do evento baseado no Mónaco, que arranca na 5ª Feira, de hoje a oito dias.