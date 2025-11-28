WRC Arábia Saudita/PEC14: mesmo furando, Fourmaux é novamente líder.. porque Sesks também furou

Nova reviravolta no Rali da Arábia Saudita, é a quinta mudança de líder nesta prova. Martins Sesks (Ford Puma Rally1) sofreu um furo na roda traseira esquerda e perdeu 54.1s para o vencedor do troço, Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) e apesar de Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) ter perdido 29.6s neste troço, depois de um furo lento, é o novo líder da prova, onde já esteve da sétima à 12ª PEC.

O francês da Hyundai tem agora 2.4s de avanço para Sesks. Deve ser a primeira vez na história do WRC em que dois pilotos que furaram no mesmo troço, trocam de posição no topo da tabela. Para além disso, outra novidade, não há qualquer Toyota nos três primeiros lugares.

Com ‘pezinhos de lã’ Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) mantém o terceiro lugar, mas ficando agora apenas a 5.8s da frente. Com o triunfo no troço e os atrasos, Rovanpera sobe duas posições, para o quinto lugar, na frente de

Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) que tem agora Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) atrás, a 22.0s.

Isto porque Ott Tanak teve problemas mecânicos no seu Hyundai i20 N Rally1, mais uma vez a perdeu mais de sete minutos e meio caindo para fora do top 10. Com as mudanças na classificação, Ogier vai para o último dia um ponto (virtual) na frente de Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) o que deixa antever um emocionante sábado de final de rali e campeonato.

Para os dois candidatos, é um novo dia, com tudo para decidir, e curiosamente, agora precisam ambos de atacar os pontos do super-domingo, ao sábado e da PowerStage. Vai deixar de haver gestão, agora é tudo ou nada. Porque um ponto a separá-los é muito pouco para permitir qualquer tipo de gestão.

Lá na frente, e tendo em conta o que se tem visto em termos de furos, nada é de descartar em termos de quem pode vencer este rali, porque qualquer coisa pode acontecer a qualquer momento.