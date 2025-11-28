WRC Arábia Saudita/PEC13: ‘Revolução’ na frente, Sesks líder, Fourmaux, Tanak e Pajari atrasaram-se…

Martins Sesks (Ford Puma Rally1) é o novo líder do Rali da Arábia Saudita depois de uma autêntica ‘revolução’ entre os primeiros classificados nas 13ª especial: Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1), até aqui líder da prova falhou um cruzamento, enganou-se na estrada, trocou a direita pela esquerda, teve de fazer marcha-atrás e perdeu no final do troço 24.0s, caindo para o segundo lugar da geral.

Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) e Ott Tanak (Hyundai i20 N Rally1) furaram e tiveram que parar no troço para mudar as rodas. O finlandês perdeu 2m11.4s e caiu para a oitava posição, cinco posições mais abaixo onde estava. Tanak perdeu 1m30.6s e caiu para o quinto posto da geral, duas posições mais atrás.

De repente, quando à entrada deste troço , quatro concorrentes estavam separados por 6.3s, agora Sesks é o novo líder com 22.1s de avanço para Fourmaux, com Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) a ser o novo terceiro classificado, mas a 50.3s da frente.

Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris Rally1) é quarto a 1m25.1s, com Tanak, 9.9s mais atrás.

A quatro troços do fim do rali, aparentemente vai haver uma estreia entres os vencedores do WRC já que nem Fourmaux ou Sesks nunca venceram uma prova e Neuville, a 50.3s está longe demais para o poder fazer em condições normais.

Quanto à luta pelo campeonato, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) subiu para sexto e tem agora maior vantagem face a Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) seis pontos, estando ‘virtualmente’ três à frente do galês (contas só se fazem no fim) pelo que continua tudo em aberto sendo que Evans só recupera posições com grandes atrasos ou abandonos à sua frente, e Ogier tem pelo menos duas posições à vista se quiser arriscar um pouco mais. E depois, claro, há o dia de amanhã com mais 10 pontos para alcançar. O que, claro, também é válido para Elfyn Evans, no caso do dia de amanhã.

de resto, neste troço Nasser al Attiyah (Ford Puma Rally1) saiu de estrada e perdeu mais de um minuto no final do troço, Grégoire Munster (Ford Puma Rally1) também saiu de estrada e cedeu mais 37.8s, Josh McErlean (Ford Puma Rally1) parou para trocar uma roda a acrescentar a Tanak e Pajari. Um troço demolidor. E ainda vem aí o pior do dia.