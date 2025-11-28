WRC Arábia Saudita/PEC12: Tänak volta a vencer e ‘aperta’ luta na frente

Ott Tänak (Hyundai i20 N Rally1) venceu a PEC12 no Rali da Arábia Saudita, deixando Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) a 1,9 segundos e Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) a 2,9s, consolidando o ataque à liderança.

Thierry Neuville (Hyundai i20 N Rally1) foi quarto, à frente de Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1), agora empatado com o estónio a 6,3 segundos do topo. Fourmaux preserva uma margem mínima de 1,9 segundos sobre Sesks, prometendo uma batalha a quatro pela vitória.​

Tänak celebrou o risco calculado: “Ainda bem que terminei sem furos, havia muitas pedras”. Sesks admitiu a dificuldade: “Foi incrível, mas com tantas pedras não dava para atacar sem riscos”. Pajari alertou para problemas: “Temos um ruído estranho na traseira; precisamos investigar”. Fourmaux reconheceu um lapso: “Cometi um erro numa reta longa, procurando o ponto de travagem e reduzi a velocidade. Não é agradável, mas continuamos”. Neuville lamentou a degradação dos pisos: “Menos divertido que de manhã; está destruído com pedras grandes. Fui cauteloso demais, não queria ‘morrer’”.​

Na luta pelo Mundial, Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) ganhou 1,8 segundos a Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1) apesar de um furo lento: “Tivemos um pneu furado, mas o tempo foi bom!”. Evans geriu as condições: “Bastante difícil, especialmente nos cruzamentos. Mantive a calma”.

Kalle Rovanperä (Toyota GR Yaris Rally1) seguiu de perto: “Algumas zonas muito escorregadias”. Outros sofreram: Nasser Al-Attiyah furou a dois quilómetros do fim, Takamoto Katsuta também furou, e Grégoire Munster queixou-se da areia e das pedras. A prova intensifica-se no deserto saudita.​