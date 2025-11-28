WRC Arábia Saudita: Fourmaux resiste, quatro em 9.2s, luta Ogier/Evans em aberto…

Adrien Fourmaux mantém a liderança no Rali da Arábia Saudita ao ‘intervalo’ do segundo dia, mas sob crescente pressão de Mārtiņš Sesks, Sami Pajari e Ott Tänak, numa luta a quatro cada vez mais intensa.

O francês da Hyundai, que começou a manhã com 6,0 segundos de vantagem, geriu com cautela os troços rochosos de Um Al Jerem (30,58 km) e Wadi Almatwi, preservando apenas 2,9 segundos sobre Sesks. “É perfeito. Gerimos bem para evitar riscos, contornando pedras soltas. Perco tempo, mas é a abordagem certa”, afirmou Fourmaux.​

Sesks, da M-Sport Ford, brilhou em Um Al Jerem – a 0,1 segundos de Tänak –, ultrapassando Pajari e ascendendo ao segundo lugar, apesar de danos em duas rodas. O letão continuou forte na PEC11, reduzindo a desvantagem. Pajari caiu para terceiro, a 4,5 segundos, admitindo: “Tento acelerar nas boas secções, mas podia pressionar mais”. Tänak, com vitórias consecutivas nas PEC10 e 11, aproxima-se a 9,2 segundos no seu último WRC antes de um período sabático: “Nunca se está confortável ali. Há grandes surpresas”.​

Thierry Neuville segura o quinto lugar com amortecedor traseiro danificado, seguido de Takamoto Katsuta, com problemas nos intercomunicadores.

Líder do Mundial Elfyn Evans atrasou-se com furo num pneu traseiro-esquerdo aos 3 km da PEC11, parando para troca e caindo para 10.º, atrás de Grégoire Munster. “Alarme logo no início. Tínhamos de mudar, não era ideal”, explicou Evans, perdendo mais de dois minutos.

Sébastien Ogier, sétimo, assume liderança provisória no campeonato por dois pontos. Kalle Rovanperä consolidou o oitavo lugar com furo lento, mas só tem hipóteses no campeonato se Ogier e Evans se atrasarem muito e à sua frente existam alguns problemas.

Apesar de – virtualmente – Ogier ter passado para a frente de Evans, por dois pontos, a verdade é que amanhã o dia, e a Power Stage, valem 5 pontos cada (máximo) pelo que Evans ainda terá uma palavra a dizer. Tanto Ogier como Evans estão a gerir, o galês com mais dificuldade porque o dia de ontem foi muito difícil a abrir a estrada, mas não tem, nem de perto, nada perdido. Pode só estar a preparar-se para um tudo ou nada amanhã, e se o favoritismo natural vai para Ogier, se apostar, não gaste as fichas todas num só lado…

