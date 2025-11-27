WRC, Arábia Saudita: Fourmaux lidera, Ogier assume ‘comando’ na luta pelo título

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) lidera Rali da Arábia Saudita ao final da caótica primeira etapa de quinta-feira, enquanto Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) ultrapassou Elfyn Evans – por um ponto, ainda virtualmente, claro – na luta pelo título mundial. O francês da Hyundai evitou problemas graves nas sete especiais, terminando 6,0 segundos à frente de Sami Pajari (Toyota) e com Mārtiņš Sesks (Ford Puma Rally1) a 0,9 segundos do segundo lugar.​

Liderança instável no deserto

A frente alterou-se várias vezes: Sesks dominou a manhã com duas vitórias, mas perdeu mais de 15 segundos com furo traseiro direito na repetição de Moon Stage. Pajari assumiu o comando na PEC6, só para sofrer delaminação do pneu dianteiro direito na última especial, cedendo a liderança a Fourmaux. “Estou satisfeito com o dia. Equilibramos bem entre atacar e poupar carro e pneus. A posição na estrada amanhã será chave”, comentou o líder.​

Ogier beneficia de limpeza da estrada

Evans, líder do campeonato e primeiro na estrada, sofreu com aderência fraca ao varrer areia e pedras, terminando no nono posto a mais de um minuto, após excessos matinais. Ogier, três pontos atrás à entrada da prova, geriu melhor as condições com que se depararam os homens da frente e subiu a sétimo, assumindo a frente provisória da luta pelo título, para já por apenas um mero ponto. Kalle Rovanperä caiu para oitavo com dois furos, intercalando-se entre Ogier e Evans — que largará quarto na sexta, com Ogier em sexto, atrás de Rovanperä.​

Topo mantém-se próximo apesar de percalços

Ott Tänak (Hyundai) venceu a penúltima especial apesar de suspeita de danos na suspensão, ocupando quarto a 15 segundos. Thierry Neuville (Hyundai), quinto, lidou com para-brisas rachado e furo lento. Takamoto Katsuta (Toyota) é sexto com abordagem cautelosa; Grégoire Munster e Oliver Solberg fecham o top 11, enquanto Josh McErlean e Nasser Al-Attiyah perderam tempo com deflações de pneus.​

Sexta-feira, a etapa mais longa com 130 km cronometrados em seis especiais desérticas, promete nova reviravolta no deserto perto de Jeddah.