WRC: apesar de tudo, Evans e Solberg bem lançados no campeonato, Ogier, nem por isso…

Apesar de uma prestação menos exuberante, Elfyn Evans (Toyota GR Yaris Rally1), líder do Campeonato, amealhou seis pontos valiosos no Super Domingo do Rali Safari Quénia. Este esforço foi suficiente para manter uma vantagem de oito pontos sobre Oliver Solberg, que, apesar de ter conquistado onze pontos, não conseguiu encurtar significativamente a distância. Takamoto Katsuta, o terceiro classificado do Mundial de Ralis – Pilotos, adotou uma estratégia conservadora, priorizando os 25 pontos da sua memorável vitória e minimizando os riscos no super domingo.

Adrien Fourmaux (Hyundai i20 N Rally1) destacou-se como o melhor piloto da Hyundai, assegurando o quarto lugar com um total de 47 pontos. Sami Pajari (Toyota GR Yaris Rally1) ocupa a quinta posição com 32 pontos, enquanto Sébastien Ogier (Toyota GR Yaris Rally1) surge em sexto com 26 pontos. O francês da Toyota, que ambiciona conquistar o seu 10º título mundial, somava, à mesma altura do ano passado, 33 pontos após uma prova, superando em sete pontos a sua contagem atual após duas provas. A sua campanha rumo à ‘La Decima’ enfrenta, assim, um início menos auspicioso.

No Campeonato de Construtores, a Toyota adicionou 40 pontos ao seu total no Rali Safari Quénia, em comparação com os 48 pontos da Hyundai. No entanto, a Toyota mantém uma liderança confortável, com uma vantagem de 43 pontos. A Ford encontra-se numa posição mais distante, com apenas 23 pontos.