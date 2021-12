WRC: Apenas dois motores para 2022, menos um que este ano | AutoSport

A exemplo do que se passou com a Fórmula 1 com a entrada em vigor do teto orçamental em 2021, também nos ralis há uma preocupação crescente com os custos, e por isso as regras têm vindo a ser afinadas de modo a impor esse cuidado com os custos. Com a entrada de novas regras, já se sabia que existiriam restrições à utilização de motores e unidades híbridas, mas o conselho Mundial da FIA decidiu agora que os problemas de fiabilidade serão fortemente punidos em 2022, já que os fabricantes vão poder utilizar apenas dois motores por carro durante toda a época, face aos três que eram permitidos até aqui.

Tendo em conta que é algo completamente novo nos ralis, há mais tolerância para as unidades híbridas, com cada carro Rally1 a poder utilizar nove unidades durante a época. Já os privados dos Rally1 poderão ter uma unidade primária e uma reserva em cada rali que entram, em vez de nove para o ano todo. Por fim, o peso mínimo dos carros foi aumentado em 10 kg, de modo a que as equipas não se sintam tentadas a ir à procura de outros materiais para peças, mais leves, mas também muito mais caros.