WRC, Andrew Weathley e a viragem da Hyundai: “Fizemos muitos testes, o nosso conhecimento do carro aumentou drasticamente”

Na Hyundai Motorsport, a ressaca de um título mundial depressa deu lugar a perguntas mais duras: o que falhou, quem evoluiu mais depressa e que futuro resta num WRC prestes a mudar de pele. Entre a pressão do presente e a incerteza de 2027, Andrew Wheatley, Chefe de Equipa, surge a explicar uma equipa em reconstrução, num campeonato que procura reinventar-se antes de perder ainda mais relevância e fôlego. Esta conversa foi feita antes do Rali de Portugal, e já existia crença nas melhorias, que se confirmaram na prova portuguesa. Aí percebeu-se que a Hyundai tem trabalhado bem e claramente a Toyota não vai ter nos ralis de terra as mesmas facilidades dos últimos meses.

Andrew Weathley, Team Principal da Hyundai Motorsport, explicou o momento delicado da estrutura coreana após o título de Thierry Neuville em 2024, numa fase em que as épocas de 2025 e 2026 ficaram marcadas por maiores dificuldades competitivas. Na conversa, o responsável rejeita a ideia de um recuo puro da Hyundai e aponta antes para a evolução da concorrência, em particular da Toyota, cuja profundidade de pilotos e volume de dados considera uma vantagem decisiva.

Weathley aborda também o processo de desenvolvimento do Hyundai de 2025, sublinhando que se trata de um carro muito mais recente do que o rival japonês e que a equipa tem vindo a aumentar significativamente o conhecimento técnico nos últimos meses.

AutoSport: O que aconteceu à equipa depois de Thierry Neuville ter sido campeão em 2024? Porque é que 2025 e 2026 têm sido anos tão difíceis para a Hyundai?

AW: “Há várias razões, e é complicado. Acho que é difícil dizer que a equipa ficou mais lenta. Penso que o que aconteceu foi que a concorrência melhorou. Não há dúvida sobre isso.

Se olharmos para a diferença em segundos por quilómetro entre Toyota, Hyundai e Ford, Hyundai e Ford mantiveram-se bastante consistentes, mas a Toyota encontrou uma boa plataforma para evoluir. É difícil neste momento. Estamos a lutar.

A Toyota tem cinco pilotos fortes. Todos são capazes de ganhar um rali, e isso é bastante desafiante em termos de afinação, porque lhes dá uma enorme quantidade de dados para retirar o melhor desempenho dos carros. Mas somos resistentes e resilientes, e vamos voltar a lutar para tentar alcançar as melhores posições possíveis.

AS: O carro de 2025 era demasiado complicado?

AW: O carro de 2025 era novo. O maior desafio é que o Toyota tem agora cinco anos, cinco anos de evolução. O Hyundai era completamente novo há 12 meses. E em cada rali aprendemos um pouco mais, um pouco mais… Fizemos muitos testes nos últimos três meses e o nosso conhecimento do carro aumentou drasticamente nesse período.