WRC: Andreas Mikkelsen sem Rally1 em 2022? estará destinado à Skoda? | AutoSport

Tendo em conta as reviravoltas que a ‘silly Season’ do WRC está a dar, há um piloto, Andreas Mikkelsen, que continua, pelo menos aparentemente, de lado nas cogitações quanto a possíveis lugares nas equipas de topo.

O norueguês acabou de dar à Skoda a primeira vitória na estreia do novo Skoda Fabia RS Rally2, no Lausitz Rallye, e quando se esperava que fosse ele o substituto de Ott Tanak na Hyundai Motorsport, eis que o contrato a tempo inteiro foi para Esapekka Lappi e Teemu Suninen deve ter um programa parcial, dividindo o terceiro carro com Dani Sordo.

Andreas Mikkelsen tem 125 provas do WRC e 25 pódios, passagens pela Volkswagen MotorSport, onde não brilhou, mas também esteve longe de desiludir, foi para a Hyundai, onde, sim, as coisas não lhe correram bem face ao que se esperava dele, embora o seu último ano até tenha sido positivo com um quarto lugar no campeonato, atrás de Ott tanak, Thierry Neuville e Sébastien Ogier, mas perdeu aí o seu lugar na Hyundai, foi para a Skoda Motorsport e desde aí parece agora fadado a ficar por ali…

“Sinto-me muito pronto para voltar ao topo do WRC]”, disse ao Dirtfish, admitindo que na Hyundai teve muitas dificuldades em ligar-se ao carro. Agora, espera outra oportunidade, que lhe parece estar a escapar: “Sinto que já dei provas…”. Vamos ver o que sucede, no WRC2 com a TokSport, só duas avarias consecutivas de motor o afastaram do título, mas se o WRC 2023 começar sem Mikkelsen num carro de topo, provavelmente os responsáveis das equipas sabem algo mais que nós…