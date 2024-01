WRC, Andreas Mikkelsen regressa no asfalto do Rali da Croácia: “Estes carros são espectaculares” | AutoSport

Andreas Mikkelsen e Torstein Eriksen terminaram um fim de semana de constante progressão de forma positiva, mostrando uma boa diferença do início para o fim do rali, o que significa que o objetivo de readaptação a uma nova e já esquecida realidade, o topo dos ralis, foi agora ultrapassada com êxito, sendo que a exigência vai subir nas suas próximas provas. Para já, um sexto lugar.

A equipa norueguesa foi melhorando passo a passo ao longo do fim de semana, na sua primeira prova com o Hyundai i20 N Rally1 Hybrid, e agora concentra-se em continuar a sua aprendizagem no próximo evento, mas já com um grau de exigência maior. A sua próxima prova será o asfalto do Rali da Croácia em abril.

Mikkelsen disse: “Gostámos muito deste fim de semana. No sábado fizemos uma boa melhoria na nossa velocidade, mas no domingo fomos cautelosos porque estávamos no meio da terra de ninguém.

Tentámos dar um ‘empurrão’ na Power Stage e ficámos apenas a 0,3 segundos do ritmo por quilómetro, por isso estamos cada vez mais perto. Estes carros são espetaculares. Para tirar o máximo partido do seu potencial, é preciso estar habituado à forma como conduzem e ainda estou a aprender o quão rápido se pode ir, especialmente em locais de velocidade média-alta onde não estou a usar a força descendente o suficiente. Falta-me apenas um pouco mais de conhecimento, mas com mais algum tempo de experiência, devemos estar prontos para começar.”