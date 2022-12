WRC: Andreas Mikkelsen em Monte Carlo e Suécia com a M-Sport? | AutoSport

Há muito se fala na possibilidade de Andreas Mikkelsen ser uma solução para uma das equipas oficiais, M-Sport ou Hyundai. Com a troca de Esapekka Lappi da Toyota pela Hyundai, Mikkelsen ficou só com a hipótese M-Sport, e ao que parece, o norueguês pode ter um programa parcial com a equipa oficial da M-Sport, para já apenas no Rali de Monte Carlo e Suécia, mas com a possibilidade do programa se estender. Isto pode também estar ligado às dificuldades de Sébastien Loeb poder correr no Monte Carlo, se bem que essa é ainda uma hipótese em aberto. Assim que for publicada a lista de inscritos do Rali de Monte Carlo vai ficar a saber-se.