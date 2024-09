WRC: Andreas Mikkelsen e Takamoto Katsuta regressam no Rali da Europa Central

Andreas Mikkelsen e Takamoto Katsuta são as novidades da lista de inscritos do Rali da Europa Central, evento que se realiza pela segunda vez no WRC. A lista oficial de inscritos da prova que se realiza de 17 a 20 de outubro tem 44 participantes, e para lá dos referidos Sami Pajari, que está esta semana num Rally1 no Chile, volta a alinhar pela Toyota na prova de asfalto, que se realiza na Alemanha, Áustria e Chéquia

São bem menos os inscritos na prova do ano passado, Mikkelsen é um bom piloto de asfalto e conhece bem os troços da Chéquia, onde competiu muito nos seus tempos do ERC, Sébastien Ogier, como se sabe, realiza todas as últimas provas do WRC 2024, Takamoto Katsuta regressa depois de uma prova, o Chile a ‘descansar’ e a preparar-se melhor psicologicamente para o que aí vem.

Pajari vai ganhar experiência, pois espera-se que suba à equipa oficial em breve, talvez já para o ano.

Na M-Sport, Adrien Fourmaux e Grégoire Munster, como habitualmente, são as duas duplas, sendo que Jourdan Serderidis corre com um Ford Puma sem o sistema híbrido.

No WRC2, pode decidir-se o título, luta que está a ser travada por Oliver Solberg (Skoda Fabia), Yohan Rossel (Citroën C3) com Sami Pajari à espreita a ver o que sucede, mas ‘sentado’ num Rally1.