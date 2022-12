WRC: Andreas Mikkelsen desmente rumores sobre M-Sport | AutoSport

O antigo vencedor do WRC2 Andreas Mikkelsen afastou qualquer possibilidade de assinar contrato com a M-Sport Ford em 2023, regressando desta forma ao topo dos ralis. O norueguês pilotou no WRC com Hyundai Motorsport, mas desde o final de 2019, quando perdeu o seu lugar na marca coreana, não conseguiu assegurar o regresso à categoria maior dos ralis mundiais, concentrando-se no WRC2 com um Skoda Rally2 e no ERC em 2021. Na temporada de 2022 falhou por pouco o título no WRC2, tendo sido batido por Elias Lindholm. Nas últimas semanas têm circulado rumores de um possível regresso ao WRC, com algumas fontes a sugerir que Mikkelsen poderia pilotar um Ford Puma Rally1 para a M-Sport em 2023. Quando questionado sobre este tema, Mikkelsen negou essa possibilidade, revelando que o mais certo é garantir mais uma época no WRC2.

“De momento não tenho nada fechado para 2023”, disse Mikkelsen ao WRC.com. “Penso que não é possível pilotar um Rally1. Espero competir novamente no WRC2, ou pelo menos para alguns ralis, mas para quem vou pilotar, ainda não tenho a certeza”.

Confirmados na M-Sport Ford estão até ao momento Ott Tänak, que regressa à estrutura britânica após competir pela Toyota e Hyundai, e Pierre-Louis Loubet, enquanto Adrien Fourmaux, depois de uma primeira temporada a tempo inteiro muito complicada no pináculo do WRC ao volante do Ford Puma Rally1, mantém-se na M-Sport, mas no WRC2, com um programa ao volante do Ford Fiesta Rally2.