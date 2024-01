WRC, Andreas Mikkelsen depois de quatro anos nos Rally2: “tudo acontece muito mais depressa agora” | AutoSport

Andreas Mikkelsen tem como missão neste Rali de Monte Carlo fazer uma curva de aprendizagem acentuada. A sua prioridade nesta prova era a familiarização com o carro em vez de correrem riscos nas condições exigentes da prova. Os seus tempos nos troços têm vindo, naturalmente, a melhorar de forma constante, mas ainda há muito para fazer. “continuámos a nossa grande curva de aprendizagem, mas ainda há muito espaço para melhorar. Está a tornar-se mais natural para mim levar o ímpeto para as curvas, por isso vamos aproveitar e continuar a tentar aumentar a nossa velocidade. É como se fosse noite e dia em comparação com o que temos conduzido nos últimos quatro anos, e não estamos nem perto do nosso potencial. E é bom saber isso, pois é algo que podemos explorar. Como calculam, tudo acontece muito mais depressa agora, demos um passo em frente face a ontem, talvez ganhar um segundo por Km, mas penso que está muito mais por vir, não estamos a utilizar todo o potencial do carro, vamos passo a passo, conforme me for sentindo mais confortável começa a ser mais natural mergulhar nas curvas de alta velocidade e perceber como atua a aerodinâmica, nestes últimos anos a esse nível tudo era muito diferente, mas agora com as asas, tenho de reaprender isso e como o carro reage e para isso é preciso quilómetros porque se chega lá muito mais depressa, mas já começa a ser mais natural e já estou a ganhar confiança”, disse.