WRC, Andreas Mikkelsen: “carro e regulamentos novos, estou pronto para o desafio” | AutoSport

Depois de ter saído da Hyundai no final de 2019, Andreas Mikkelsen está de volta com um programa parcial depois de quatro anos na Skoda. O norueguês fez o suficiente para merecer um lugar nos Rally1, o problema é que há poucos e por isso são cinco as duplas a dividir três carros, três delas, apenas um. Andreas Mikkelsen/Torstein Eriksen são uns deles: “Regressar à categoria máxima dos ralis vindo do WRC2 é muito emocionante e sinto-me muito bem por regressar com a Hyundai Motorsport. Um carro e regulamentos completamente novos criam um ambiente diferente para mim, mas estou pronto para aceitar o desafio. Estou muito contente por começar com Monte-Carlo este ano – é um rali emocionante com tantos fatores em jogo. A escolha dos pneus e a estratégia desempenham um papel importante no sucesso, o que significa que é possível obter um bom resultado mesmo quando não se conhece bem o carro e não se encontrou o ritmo máximo.”