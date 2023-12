WRC: Andreas Mikkelsen assina pela Hyundai e regressa a topo dos ralis, Dani Sordo confirmado | AutoSport

Andreas Mikkelsen está de regresso ao topo dos ralis. O piloto norueguês assinou contrato com a Hyundai e vai dividir o terceiro carro com Esapekka Lappi e Dani Sordo, que também foi confirmado para 2024.

Mikkelsen, que de 2013 a 2019 competiu na categoria máxima dos ralis, representando a VW, a Citroen e a Hyundai, volta a vestir as cores da marca coreana, depois de quatro anos a representar a Skoda ao volante do Rally2.

“Estou muito entusiasmado por regressar à categoria máxima dos ralis com a Hyundai Motorsport. Desde 2019, temos lutado muito para regressar à categoria máxima do desporto e estou muito contente por o fazermos com a Hyundai. Temos uma grande oportunidade à nossa frente e vamos agarrá-la com as duas mãos e tirar o máximo partido dela. Quero agradecer à Hyundai Motorsport por ter depositado a sua confiança em nós; vamos dar o nosso máximo para ajudar a atingir os elevados objetivos que serão estabelecidos para a época de 2024.”

“Estamos muito satisfeitos por confirmar os últimos elementos da nossa experiente e talentosa equipa do WRC 2024”, disse Cyril Abiteboul, responsável da Hyundai. “O Dani contribuiu muito para a equipa nos últimos 10 anos, tanto nos palcos como na fábrica, por isso estamos muito felizes por ele continuar connosco na próxima época. É também emocionante ver o Andreas regressar à nossa equipa, pois traz consigo um sucesso comprovado e muita experiência que nos irá beneficiar tanto no WRC como no Rally2. Graças às suas especialidades ligeiramente diferentes e a uma enorme quantidade de experiência, a combinação de Esapekka, Dani e Andreas dar-nos-á a oportunidade de apresentar a melhor equipa em cada prova para lutar ao lado de Thierry e Ott.”