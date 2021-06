WRC, Andrea Adamo: “Temos de compreender o que se está a passar” | AutoSport

Como se pode calcular, o Diretor da Equipa Andrea Adamo não pode está contente com o que se tem passado. No Rali de Portugal, Ott Tanak liderava confortavelmente, teve problemas de suspensão no segundo dia da prova, na Sardenha, uma pedra, novamente quando Tanak liderava, acabou com o rali do estónio, agora no Safari, Thierry Neuville liderava confortavelmente, e novo percalço mecânico. Numa delas, há desculpa, pois tal como Neuville disse, é difícil resistir aquela pedra, mas as outras nem por isso: “Não podemos estar felizes. Este é o terceiro rali consecutivo em que tivemos problemas, pelo que não pode ser considerado azar. Não há desculpas, simplesmente não deveria acontecer. Temos de compreender o que se está a passar. Temos as mesmas peças que usámos no ano passado, em eventos como a Turquia e a Sardenha; melhorámos o desempenho, mas falta-nos fiabilidade, e precisamos de compreender porquê. É simplesmente inaceitável”, disse Adamo. Na verdade, nem tudo é mau, porque em termos competitivos, há três ralis que a Hyundai se destaca, e de repente, perde os triunfos quase certos, devido a problemas mecânicos. Falta muito campeonato, portanto, não há, para já, grande drama embora a margem já seja considerável.