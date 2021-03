WRC, Andrea Adamo: “Preparámos o evento com a determinação que é necessária”

Já o conhecemos, Andrea Adamo tenta sempre extrair o máximo de quem consigo trabalha, mas quando as coisas não correm bem, “bem podem ouvi-lo”. Mas como habitualmente, tanto lhes ‘descarrega’ forte e feio, como diz que são os melhores do mundo. Posto isto, será que Andrea Adamo é agora um homem feliz depois deste evento? “Eu mentiria se dissesse que não. Depois do rali, o que tenho o prazer de dizer é que vejo que as pessoas tiveram a mesma abordagem que fizemos no ano passado e que nos permitiu, a partir da Estónia, lutar realmente e ganhar o campeonato dos Construtores. Por diferentes razões, não fomos suficientemente bons, em termos gerais, para também permitir que os nossos pilotos lutassem pelo campeonato de Pilotos. Por diferentes razões, em Monte-Carlo, não estávamos a atuar bem. Não em termos de desempenho mas na abordagem que devíamos ter tido e eu questiono-me sempre.

Penso realmente que aqui preparámos o evento da forma que estávamos habituados e da forma como temos do fazer, com a determinação que é necessária. Também, relaxar depois de Monte-Carlo foi necessário, porque alguns dos meus colaboradores estavam muito cansados. Porque devo dizer que, depois da Estónia em diante, a minha equipa tem trabalhado arduamente, não voltou para casa durante um longo período, sem ver a família, as crianças, etc., durante meses. Por vezes, tenho de gerir as coisas sob este ponto de vista…”

Craig [Breen] esteve numa posição de pódio, mas depois caiu na classificação. Qual foi a sua avaliação do que Craig fez este fim-de-semana? “Nunca vou criticar o meu piloto publicamente, mas o Kalle, Ott e Thierry podem confirmar o nível de desempenho que hoje em dia, neste tipo de carros, e neste tipo de ralis um pouco mais curtos. É muito alto, são ralis exigentes e precisam de um conhecimento profundo do carro e do uso contínuo do carro para poderem realmente lutar pelo último décimo. Recordo que estamos a falar de troços que estão a terminar com um décimo de segundo de diferença entre os pilotos. O Thierry acabou de dizer que, por vezes, basta levantar um pouco o pé que logo se perde. O Craig não pilotava o carro desde a Estónia no ano passado, basicamente. Ele fez um dia de testes. Claro, penso que ele é um tipo que por vezes é mais italiano do que eu. Ele estava a sentir a pressão, não de mim, mas a responsabilidade de trazer pontos, mas, por outro lado, de ser também rápido, e penso que não é fácil. Quando digo que estou feliz com a minha equipa, porque vejo entre os troços deste dia, vi uma reacção adequada que espero do meu pessoal – verificar os dados, tentar compreender onde estão os problemas, porque é que existem problemas e tentar resolvê-los. E vi as pessoas concentrarem-se nisso e este é o tipo de reação que espero do meu povo…”



O que pensa do desempenho da sua equipa nesta prova? “Só posso confirmar o que disse antes, que penso ser bom ver, mesmo nestes dias complicados, que estamos a viver em conjunto. A FIA, Promotor e organizadores de eventos estão a fazer coisas espantosas para que possamos ter provas adequadas. Fizemos Monte-Carlo, mesmo que tivéssemos de acordar cedo e fazer muitas coisas. Mas tivemos o Rallye Monte-Carlo e, no final, é isso que na história será recordado. Tivemos aqui uma prova de inverno. Sei que foi mais ou menos organizado no último momento, por isso apreciamos ainda mais a paixão e o incrível trabalho feito pelo organizador, pelo Promotor, pela FIA.

E penso que temos de estar orgulhosos. Estamos a tentar encontrar soluções e a fazer as coisas acontecerem. Não creio que ninguém esteja contente por ter de fazer mais testes Covid, mas se for necessário, então, nós fazemo-lo. Mas realmente, do fundo do meu coração, falando seriamente agora, obrigado, do fundo do meu coração, por todo o trabalho que tem sido feito. Temos de ser felizes, felizes por estarmos aqui e desfrutar. Agora temos de ter esperança entre vacinas, sem vacinas, seja o que for, é bom. A única coisa que me entristece é que aqui na Finlândia estamos com saudades de Hannu [Mikkola] este fim-de-semana, portanto, se puder, desejo dedicar-lhe esta vitória e à memória do agradável jantar que tive com ele há muitos anos. Obrigado”.

O que pensa dos resultados dos condutores da Hyundai nas categorias de apoio? “Se ninguém ganhar, não posso estar contente”.