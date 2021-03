WRC, Andrea Adamo: “precisamos de jovens para atrair a nova geração e manter vivo o futuro dos ralis”

Oliver Solberg teve uma excelente estreia no WRC no Rali do Ártico Finlândia, mas houve, pelos vistos, uma pessoa que foi mais difícil de ‘controlar’ do que o próprio piloto, que, tal como vimos, se portou como “gente grande”, apesar de ter apenas 19 anos e de se ter estreado com um World Rally Car, e mais notável que isso, produziu como qualquer outro bom piloto experiente. Quando perguntaram a Andrea Adamo, na sua estreia num World Rally Car, o que achou da atuação de Oliver Solberg este fim-de-semana, a resposta foi curiosa: “A sua presença foi decidida durante o Power Stage em Monte-Carlo porque há coisas na vida que se decidem sem usar demasiado o cérebro, mas usando o sentimento. Por vezes funciona e normalmente funcionam muito melhor do que quando se pensa demasiado em algo.

Quando se deixam as emoções falar demasiado, por vezes é bom. Durante a Power Stage disse ao Alain [Penasse]: ‘Alain, vamos dar-lhe uma corrida no Ártico com o nosso carro de testes’. É claro que estávamos um pouco preocupados. Mãe, pai, tu sabes… Foi mais difícil gerir o Petter do que o Oliver, honestamente. Penso que foi emocionante para eles, mas no final, ele fez o que lhe pedimos, para desfrutar do rali, e penso que se saiu bem. Penso que ter aqui jovens como o Kalle a liderar o campeonato, mesmo que ele esteja a conduzir um Toyota, e com Oliver é bom porque penso que precisamos de jovens para atrair a jovem geração nos ralis e manter vivo o futuro dos ralis. Com o Promotor, as pessoas que penso que podem concordar comigo em ter jovens 19 ou 20 [pilotos] podem permitir-nos ter a atenção da geração mais jovem”, disse. Iremos vê-lo novamente num World Rally Car Car consigo, em breve? “ Em breve, depende do que quer dizer, em breve? No próximo rali, não…”