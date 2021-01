WRC, Andrea Adamo: “Neuville e Tanak trabalham bem em conjunto”

O cehfe de equipa da Hyundai Motorsport no Campeonato do Mundo de Ralis, Andrea Adamo, revelou que o Ott Tanak e Thierry Neuville ajudaram a fazer o i20 WRC Coupé um carro mais competitivo.

Ao dirtfish.com, Adamo afirmou: “Todos os que pilotaram em 2019 e 2020 fizeram um excelente trabalho. Em 2019, o Thierry trabalhou muito e começou 2020 a vencer o Rali de Monte Carlo. Depois teve alguns problemas e cometeu alguns erros. Mas eu também já cometi erros. A diferença é que não tenho uma camara sempre apontada a mim”.

“Quanto ao Ott, ele é muito esperto, claro, e é alguém que trabalha bem com o Thierry. Acho que juntos conseguiram melhor a performance do nosso carro porque trabalham bem, partilham opiniões, informação. Sendo honesto, em 2019 vencemos os construtores, mas não eramos o carro mais rápido, mas sim o mais fiável. Em 2020 diria que o carro foi muito mais rápido do que no ano anterior e estevemos várias vezes a competir pela liderança dos ralis”, afirmou Adamo.