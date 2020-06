WRC, Andrea Adamo: “Não podemos ter campeão com apenas três rondas…”

O chefe de equipa da Hyundai Motorsport, Andrea Adamo, é da mesma opinião de Sébastien Ogier. O italiano acha que o Campeonato do Mundo de Ralis precisa de realizar mais rondas.

“Concordo com o Sébastien Ogier. Precisamos do maior número possível de eventos. Não vamos nomear um campeão com apenas três rondas!” – disse Adamo ao dirtfish.com.

De momento, a FIA, o WRC e os promotores estão a tentar encontrar uma solução para o regresso dos ralis, perante a pandemia coronavírus (COVID-19). – CLIQUE AQUI PARA SABER MAIS.