WRC, Andrea Adamo: “Nada menos que a vitória será um bom resultado”

A Hyundai Motorsport pretende lutar pela vitória na segunda prova do Mundial de Ralis, o Rali Ártico Finlândia, que se realiza no próximo fim-de-semana. O evento de ‘neve total’ marca um novíssimo desafio no calendário do WRC, com o evento a ter lugar com temperaturas abaixo de zero. Três Hyundai i20 Coupe WRC vão marcar presença através de Thierry Neuville/Martijn Wydaeghe, Ott Tänak/Martin Järveoja, e Craig Breen/Paul Nagle.

As equipas enfrentam um verdadeiro desafio nas estradas geladas do Círculo Polar Ártico. Dez troços cobrem 251,08 km de distância competitiva sendo os bancos de neve e os pneus com pregos elementos chave para uma prova bem sucedida, no que provavelmente será um dos ralis mais rápidos do ano.

Andrea Adamo, Chefe de Equipa, quer retificar o mau resultado da equipa em Monte Carlo: “Não é segredo que a nossa época não começou da forma que tínhamos planeado em Monte-Carlo. O Rally Ártico/Finlândia dá-nos a oportunidade de retificar isso. Os três pilotos terminaram no pódio em eventos anteriores com muita neve, por isso sabemos que são capazes de andar bem em condições complicadas. Um evento novinho em folha é um desafio excitante, mas não há lugar para descansar sobre os louros. Teremos de estar no nosso melhor nos três dias, nada menos que a vitória será um bom resultado”.