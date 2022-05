WRC: André Villas-Boas ‘contrata’ Sébastien Ogier para a #RaceForGood | AutoSport

André Villas-Boas tem um novo embaixador para a sua fundação, Race for Good, Sébastien Ogier. Como se sabe a Race For Good dedica-se a causas sociais e tem também como embaixadores Miguel Oliveira e António Félix da Costa.

Recorde-se que a Race for Good nasceu em 2018, quando André Villas-Boas participou no Dakar e na sequência do impacto mediático da sua presença na prova percebeu que poderia reverter esse mediatismo a favor de causas sociais e foi aí que criou o movimento #RaceForGood.

Depois de ter participado o ano passado no Rali Serras de Fafe, depois de um ‘treino’ no Rali de Vieira do Minho, Villas-Boas vai desta feita pilotar o Citroën C3 WRC no Rali de Portugal, no âmbito das comemorações dos 50 anos do WRC, carro que comprou recentemente à Stellantis.