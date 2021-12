WRC: André Lavadinho vence “Foto do ano” | AutoSport

O fotógrafo português André Lavadinho ganhou o concurso Fotografia do ano pela primeira vez após uma votação maciça dos fãs no site WRC.com.

A sua imagem de Elfyn Evans e Scott Martin no Rali de Monza do mês passado ficou no topo da sondagem feita aos fãs a partir de uma lista de 10 fotos dos melhores fotógrafos do WRC.

“A escolha do local foi porque Monza é um local icónico para o desporto automóvel e também porque foi um dos eventos mais fabulosos da época”, disse um Lavadinho exultante. “Foi também o último evento desta época com estes carros, e este é um verdadeiro marco a recordar no futuro, pois estamos todos ansiosos por descobrir os novos carros em 2022”.

Lavadinho explicou como a natureza única das etapas especiais de Monza lhe permitiu elaborar uma fotografia muito diferente da imagem tradicional do rally.

“O ´banking´ de Monza permitiu-me jogar com o ângulo, e até exagerá-lo, uma vez que as linhas da pista e do asfalto criaram um impressionante efeito de ‘ponto de fuga’, não deixando dúvidas sobre a ação e velocidade que estava a acontecer naquele momento. A adrenalina estava em alta e eu sabia que ia ser uma foto para recordar e uma para ser colocada no lote das minhas preferidas “!

Em segundo lugar ficou a fotografia de Honza Fronek de Takamoto Katsuta voando alto entre as bandeiras no Rali da Finlândia. A fotografia de Bogdan Barabas de Adrian Fourmaux no mesmo local ficou em terceiro lugar.