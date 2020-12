WRC: Akio Toyoda fala sobre Jari-Matti Latvala

Akio Toyoda, Presidente da Toyota Gazoo Racing World Rally Team escolheu Jari-Matti Latvala para o lugar de Tommi Makinen, com o tetra campeão e líder da equipa até aqui a passar para um papel simbólico na Toyota. Não é novidade que Toyoda sempre gostou de Latvala, mas liderar uma equipa de ralis é um enorme desafio para Latvala. Sabia-se que o finlandês queria regressar como piloto, mas agora como chefe de equipa será no mínimo interessante ver como reage Latvala a liderar o homem que lhe fez a “cabeça em água” quando foram colegas equipa na Volkswagen.

Ogier sistematicamente ‘quebrou’ Latvala e muitas vezes mentalmente. Mas o finlandês tem como aliado Akio Toyoda, um dos homens mais poderosos da indústria automóvel: “Passou um ano desde que demos à Jari-Matti uma despedida da equipa como piloto. Estou muito contente por estar novamente a passar esta mensagem. Ao pensar na nossa nova equipa de 2021, a cara da Jari-Matti veio-me à cabeça pela primeira vez. Isso porque houve muitas situações em que estivemos em sintonia desde que nos conhecemos”.

“Ele pensa sempre nos adeptos e nos seus companheiros de equipa. Sendo um dos melhores pilotos, vi-o muitas vezes a correr para os adeptos assim que saiu do carro no parque de assistência. Ele preocupava-se com todos os membros da equipa como mecânicos e engenheiros e falava sempre com eles. Acredito que este tipo de atitude e carácter deram muito poder à equipa e ajudaram a alcançar o título de construtores”.

“Quando o conheci, ele estava na Volkswagen, mas falou-me dos seus velhos Toyota Celica e Corolla com uma enorme paixão.

No ano seguinte, ele mudou o seu macacão para o da Toyota e adorava o nosso Yaris WRC, cuidou muito bem dele, e tornou-o mais forte.

Como um tipo que adora carros, ainda me lembro de como estava feliz por ver o seu amor por carros e o amor pela Toyota”.

“Odiamos perder. Isto é também o que temos em comum. Quando teve de se retirar no Rali da Austrália em 2017, deve ter ficado mais desapontado do que qualquer outro, no entanto, veio ter com os membros da equipa e pediu desculpa pelo seu erro. Ele tem um forte sentido de responsabilidade. Sei que a mentalidade ‘detestamos perder’ torna a equipa e os carros mais fortes. A sua capacidade como gestor não está provada, mas os atributos que temos em comum entre nós foram os fatores decisivos para lhe confiarmos a equipa. Acredito que estes trarão a força à equipa. Confio nele para liderar a nova Toyota Gazoo Racing World Rally Team e estou ansioso por subir ao teto do Yaris WRC com ele”, disse Akio Toyoda.