WRC: Akio Toyoda, e os donuts de Rovanpera | AutoSport

Akio Toyoda (Fundador da Equipa Toyota Gazoo Racing) e naturalmente uma pessoa muito feliz, ele que adora ralis e vê agora o seu mais jovem pupilo a fazer história no WRC, algo que provavelmente se vai continuar a falar daqui a muitos e bons anos “Gostaria de felicitar Kalle Rovanperä por três coisas. Em primeiro lugar, parabéns pelo 22º aniversário! Em segundo lugar, parabéns pela vitória no Rally da Nova Zelândia! E, em terceiro lugar, parabéns por se ter tornado campeão de pilotos para 2022! Com dois eventos ainda pela frente, é fantástico ganhar o Mundial de Ralis com seis vitórias em 11 eventos, até agora.

Um jornalista perguntou-me no outro dia porque é que Kalle é tão forte, e a minha resposta imediata foi “porque ele adora donuts”. Penso que essas palavras surgiram porque me lembro muito bem que Kalle fez donuts durante uma das Power Stage, e acredito que ele é forte porque adora pilotar. Agradeço-lhe realmente por conduzir e apreciar o GR Yaris Rally1 e por se tornar campeão mundial. Espero que possamos celebrar algures e desfrutar de donuts juntos.”