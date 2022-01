WRC: afinal, talvez não sejam só quatro: Três ou cinco na luta pelo título? | AutoSport

Uma das coisas que aprendemos com o passado Rali de Monte Carlo é que Craig Breen e Kalle Rovanperä têm tudo para se juntar a Elfyn Evans na luta pelo título, sendo certo que com o que se viu da Hyundai, há um sério risco de Ott Tanak e Thierry Neuville não terem carro para lutar pelos títulos.

Acreditamos que a Hyundai Motorsport vai conseguir reagir, até porque o carro pode ter parecido em termos globais estar muito atrás, mas quando se olha mais ao pormenor, percebe-se que quando tudo esteve bem, a competitividade do carro não está tão abaixo quanto parece.

As equipas do WRC têm jokers para utilizar, que lhes vão permitir evoluir os carros, mas os jokers são iguais para todos, resta saber quem os vai utilizar melhor. Para já ficou claro que o Ford e o Toyota nasceram bem, talvez mesmo o Ford esteja um pouco melhor, mas como os pilotos da equipa ficam abaixo da Toyota, isso pode não se notar muito. E isso percebe-se pela prestação de Gus Greensmith.

Sabendo-se que Sébastien Loeb e Ogier vão apenas fazer algumas provas, o título é uma miragem, pelo que vamos ver o que ‘dizem’ as próximas provas.

Esperemos que a Hyundai recupere, se isso suceder podemos ter não quatro como inicialmente antevimos, mas cinco pilotos a lutar pelo título. Ou só três, o que seria uma pena…

Tendo em conta o que se viu nesta prova, convém não esquecer que Craig Breen não fazia o Rali de Monte desde 2018, Kalle Rovanperä esteve mal na primeira noite, algo estava a fazer mal com o carro de certeza, pois melhorou tanto que a explicação só pode estar aí. No sábado foi o que se viu, até ao quarto lugar.

Por fim, nada se pode dizer de Thierry Neuville ou Ott Tänak, pelo menos para já. Mas o WRC 2022 é longo.