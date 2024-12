WRC, Adrien Fourmaux: “Vitória dá-me confiança”

O piloto da Hyundai Adrien Fourmaux celebrou uma vitória no Rallye Nacional Hivernal du Dévoluy superando o bicampeão do mundo Kalle Rovanperä. Fourmaux garantiu a vitória por 15,5 segundos, triunfo que lhe aumentou a confiança. Competindo em condições difíceis, Fourmaux liderou desde a segunda especial, marcando a sua primeira vitória com a Hyundai.

Fourmaux expressou o seu contentamento, afirmando que a vitória proporcionaria um “Natal melhor” e salientou a confiança adquirida ao compreender melhor o i20 N Rally1. Fourmaux efetuou ajustes significativos na afinação durante os dois dias do rali de 10 especiais, resolvendo problemas de subviragem e sobreviragem ao modificar a geometria do carro, a suspensão e as definições do diferencial.

“Depois desta vitória, vou passar um Natal melhor, de certeza. Dá-me a confiança de que consigo conduzir o carro, percebo melhor o carro e sei um pouco mais as definições que preciso para este carro para a minha condução.”

“Acho que experimentei quase tudo. Isso foi muito, muito bom para conhecer o carro e perceber tudo. No final, sentia-me confortável, o que não era o caso no início. Para começar, o carro não estava preparado para mim, estava com alguma subviragem à entrada da curva e depois sobreviragem bastante rápida à saída. Trabalhámos durante todo o evento na geometria, nas barras, nas molas e no diferencial. O carro estava bastante rígido, por isso suavizámo-lo no final e fiquei muito confortável.

“Estou contente porque esta não foi uma prova fácil para conhecer o carro; foi um dos pequenos Monte Carlos mais difíceis que já fiz! Em todos os Montes que fiz, não me lembro de ter sido tão complicado, com neve a sério de manhã, depois a derreter durante o dia e, à noite, tínhamos gelo negro – gelo negro a sério, que não se vê nem se faz ideia de onde vem. Foi um verdadeiro teste”.

“Não estava à espera de vencer o Kalle porque ele conhece o carro”, disse Fourmaux. “Foi muito bom tê-lo lá para comparar os nossos tempos e depois é muito positivo ganhar contra ele. Só podemos estar contentes com este resultado.”