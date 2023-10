WRC: Adrien Fourmaux vai regressar aos Rally1 no Rali do Japão | AutoSport

Adrien Fourmaux vai regressar aos Rally1 já que vai guiar o Ford Puma da M-Sport no Rali do Japão, um ‘prémio’ pelo seu triunfo no Campeonato Britânico de Ralis de 2023 e pelo trabalho que tem feito no desenvolvimento do Ford Fiesta Rally2 para a equipa no WRC2. Vai substituir Pierre-Louis Loubet, e correr ao lado de Ott Tänak. Loubet acordou com a equipa que o Rali da Europa Central seria o seu último do ano, preferindo concentrar-se no WRC 2024. Adrien Fourmaux regressa aos Rally1 pela primeira vez desde o Rali de Espanha do ano passado. Pode estar a formar-se aqui a possibilidade do francês regressar aos Rally1, e este pode ser um bom sinal para a M-Sport, pois se está a preparar-se para o futuro, significa que pode já ter, ou em vias disso, as coisas alinhavadas para 2024…