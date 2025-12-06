WRC: Adrien Fourmaux testou Rally2 e Rally1: “forma de fazer mais quilómetros com os pneus”

Após um final de temporada intenso na Arábia Saudita, Adrien fourmaux regressou imediatamente ao trabalho com a Hyundai, alternando entre as categorias Rally2 e Rally1 para otimizar o desenvolvimento de pneus e já a preparar o Rali de Monte Carlo.

O piloto surpreendeu ao assumir o volante do carro de especificação Rally2 da marca sul-coreana, uma máquina que ainda não tinha pilotado. Em declarações à publicação francesa Rallye-Sport, Fourmaux esclareceu que a utilização do i20 N Rally2 não foi aleatória, mas sim uma decisão estratégica para contornar as restrições regulamentares impostas às equipas do WRC: “O dia no carro de Rally2 permitiu-nos trabalhar um pouco mais nos pneus. Como o número de dias de teste é limitado, foi uma forma de fazer mais quilómetros com os pneus”, explicou o piloto francês, que admitiu que o contraste de velocidade face à classe rainha foi notório. “No início, honestamente, parecia que não estava a andar. Tudo parecia lento em comparação com o Rally1”, confessou.

Após o teste com o Rally2 na terça-feira, Fourmaux regressou ao cockpit do Hyundai i20 N Rally1 na quarta-feira.

O foco da sessão foi a preparação para a abertura da próxima temporada, o icónico Rali de Monte Carlo.

“Com o carro de Rally1, o objetivo era pilotar em asfalto escorregadio e irregular, e conseguimos fazê-lo. Testámos novas peças e encontrámos algumas coisas interessantes que poderemos usar no próximo Monte Carlo”, afirmou o piloto.