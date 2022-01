WRC: Adrien Fourmaux terminou 2021 com o ‘pé esquerdo’ e começou 2022 ainda pior… | AutoSport

Termos visto Adrien Fourmaux fora do carro no vídeo que correu mundo de um adepto que filmou o pós acidente na PE3 do Rali de Monte Carlo descansou toda a gente, pois de Alexandre Coria estava bem e logo se percebeu que também nada de passava com o piloto, para lá de imensa frustração com o que lhe tinha acontecido.

Essa frustração advém não só do acidente que tinha acabado de ter, mas também por saber que desde o Rali da Finlândia em outubro do ano passado, quando foi sétimo, bateu em todas as provas: No Rali da Catalunha, exatamente da mesma forma que fez agora em Monte Carlo, mas bem mais devagar, em Monza, capotou, e agora em Monte Carlo teve um acidente ‘daqueles’.

Richard Millener foi muito duro nas palavras que teve com o seu piloto e Adrien Fourmaux que está a perder créditos na M-Sport, e no WRC. Daí a frustração. Depois este tipo de coisas são uma ‘pescadinha de rabo na boca’, porque o facto de precisar de terminar ralis vai fazê-lo ter mais cuidado, esse mais cuidado, reflete-se em menor andamento, o que aliado à falta de confiança pode trazê-lo para baixo. Numa altura em que se está a afiar no WRC, é o pior que lhe pode suceder, ficar a marcar passo.

A verdade é que nem sequer conseguimos perceber se estava a exagerar naquele troço, porque não chegou a tempo do primeiro ‘Split Time’ (tempo parcial), mas diz quem viu, que ia depressa demais. Isso ficou claro a todos os que viram o vídeo. Tinha começado bem com o quarto lugar na etapa de abertura do rali, mas o primeiro troço do segundo dia foi fatídico. A juntar a isso, Gus Greensmith pareceu um piloto completamente diferente neste arranque de WRC, e ainda por cima mete dinheiro na equipa.

Adrien Fourmaux tem de voltar a prestações como a de há um ano na Croácia, na sua estreia, que foi muito prometedora, ou mesmo o que fez em Portugal. Vamos ver como reage…