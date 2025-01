WRC, Adrien Fourmaux: “ter um arranque tão bom com a Hyundai é muito positivo”

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria, terminaram o seu rali de estreia com o Hyundai i20 N Rally1 no terceiro lugar da geral, a apenas 26.0 segundos de Sébastien Ogier numa das provas mais exigentes do WRC. No seu primeiro fim de semana com a equipa, conquistaram a posição depois de uma batalha tentadora na última etapa do dia com Elfyn Evans. Ao longo de todo o fim de semana, os franceses estiveram sempre à frente de Evans e do seu companheiro de equipa Ott Tänak na luta por um lugar no pódio, acabando por perder o segundo lugar por apenas 7.5 segundos. Este terceiro lugar é o sexto da carreira da equipa e o primeiro com a Hyundai, o que lhes dá um impulso positivo para as especiais cheias de neve da Suécia, dentro de apenas três semanas: “Monte-Carlo é sempre algo de especial e ter um arranque tão bom com a Hyundai é muito positivo, por isso estou muito satisfeito com o meu fim de semana. Colocámos muita pressão sobre o Elfyn e o Seb, mas não pudemos forçar um pouco mais com tanta neve e gelo na estrada, pois não queríamos arriscar demasiado. É uma pena, mas faz parte do jogo, não nos arrependemos. A Suécia vai ser boa, de certeza; vamos ser os segundos na estrada, com neve e temperaturas baixas, mas estou ansioso por isso.”