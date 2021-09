WRC, Adrien Fourmaux: “Quando se tem a potência híbrida toda, é incrível, o carro anda muito.” | AutoSport

Adrien Fourmaux revelou que testar o novo Ford Puma Rally1 da M-Sport/Ford o ajudou a aliviar a memória do seu aparatoso acidente no Rali de Ypres, no mês passado. O francês saiu da prova da pior forma, chegando mesmo a ferir-se num pé, no que foi ‘medido’ como um impacto de 24G. Desde então, o jovem de 26 anos conduziu o Puma de 2022 em França e esta semana na Sardenha: “A superfície é diferente, claro, da Bélgica, mas foi muito bom para mim, depois do acidente, estar de volta a esse ritmo e conduzir um carro a essa velocidade. Fiz muitos quilómetros sem qualquer pressão, e ganhei muita experiência com o teste. É um enorme prazer conduzir este [Puma Rally1]. Quando se tem a potência híbrida toda, é incrível, o carro anda muito.”

“De resto, ainda estou a aprender um pouco como funciona a parte híbrida, tal como todos os outros pilotos, mas é realmente interessante trabalhar na estratégia e ‘brincar’ um pouco como e quando se vai utilizá-lo. É realmente algo novo e outro dos desafios interessantes para a próxima temporada” disse Fourmaux.