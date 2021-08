WRC: Adrien Fourmaux pediu desculpa, dois ‘big ones’ para a M-Sport em 2021 | AutoSport

Não é novidade para ninguém que a M-Sport não nada em dinheiro, e ver os seus pilotos envolvidos em fortes acidentes são “socos no estômago” para Malcolm Wilson. Desta feita, foi Adrien Fourmaux que se despistou violentamente, destruindo significativamente o seu Ford Fiesta WRC, de tal modo que não conseguiu regressar à prova. Depois do acidente de Teemu Suninen no Rali de Monte Carlo, a M-Sport/Ford já teve a ‘sua dose’.

O francês pediu desculpa pelo acidente e em declarações ao DirtFish, disse que: “Isto é uma grande, grande desilusão para mim e também para a equipa e para os meus parceiros” começou por dizer, explicando depois o acidente: “Havia duas linhas sujas na curva e eu não escolhi a nota certa. Tinha que passar mais devagar ali. Era uma curva rápida, que ’fechava’ e houve quem travasse e eu não! Cometi dois erros”, disse.

Já o diretor da equipa, Richard Millener, disse que aceita o acidente como parte de um processo de aprendizagem: “Foi um dia de construção de carácter para toda a equipa, que trabalhou muito ao longo dos testes antes do evento para obter experiência suficiente para nos dar a melhor oportunidade possível” começou por dizer Millener: “Infelizmente, o carro de Adrien não é reparável, sofreu uma série muito grande de impactos e ele teve de se retirar do evento. O Adrien estava realmente empenhado naquela curva e havia alguma sujidade na estrada, proveniente do tráfego agrícola”, explicou: “Quando se está a competir contra os melhores do mundo e se tem de ‘andar’, isto pode suceder, mas esta foi uma forma muito infeliz de terminar a prova. O Adrien e o Gus trabalharam para tentar dar a si próprios a melhor oportunidade, mas quando coisas como esta se desenrolam, não é fácil corrigir”, disse Millener, referindo-se também Greensmith que também saiu de estrada no primeiro dia de rali, embora com menos gravidade que o seu colega de equipa que tem vindo a mostrar bom andamento no Ford Fiesta WRC, mas também a ter alguns acidentes. Na Croácia, o resultado foi bom, mas ainda assim deu um toque. Na Sardenha, deixou o carro escorregar para uma vala e perdeu tempo de experiência com o carro. Agora, na Bélgica, um enorme acidente.

Logo no Monte Carlo, a M-Sport viu Teemu Suninen destruir um Fiesta WRC na PE1, na Sardenha, o finlandês também saiu de estrada. Gus Greensmith começou a sua época logo com uma saída de estrada nos testes para o Monte Carlo, houve outras pequenas ‘saídas’, mas esta de Fourmaux, foi tudo… menos pequena.

FOTO Twitter: Rallylovers.be