WRC, Adrien Fourmaux: o ano da afirmação ‘definitiva’?

Adrien Fourmaux/Alexandre Coria estreiam com o Hyundai i20 N Rally1 no Rali de Monte Carlo, uma prova em que o francês pode acelerar bem a sua adaptação ao carro e à equipa. Se o conseguiu fazer nos testes, tem condições de obter em ‘casa’ um bom resultado na estreia com a equipa Hyundai Shell Mobis World Rally Team, mas não pode repetir a ‘façanha’ de 2022, quando deu um passo maior do que a perna quando começou a ver bons cronos a ‘sair’ no início da prova. Entusiasmou-se e teve um dos acidentes mais incríveis da história do WRC.

De lá para cá evoluiu muito, especialmente em termos mentais e a esse nível está preparado para o desafio de ter como colegas de equipa, Thierry Neuville e Ott Tanak: “A minha primeira ronda no Campeonato do Mundo de Ralis foi no Rallye Monte-Carlo, onde consegui marcar os meus primeiros pontos no campeonato, pelo que guardo boas recordações. Dito isto, é o rali mais difícil do ano devido às condições. É difícil descrever a sensação aqui, é de facto algo especial. Trabalhamos em estreita colaboração com a equipa sobre os pneus que temos de usar, por vezes considerando o que será mais rápido para o troço e não para a secção. Para mim, o meu objetivo em Monte-Carlo é ajudar a equipa tanto quanto possível com os construtores, mas também sei que preciso de um bom arranque para garantir alguns pontos no início do meu campeonato. É como se fosse uma prova em casa para mim, com muitos troços em França, por isso, ter um bom desempenho aqui significaria muito para mim.”