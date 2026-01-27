WRC, Adrien Fourmaux: “Não otimizámos as nossas hipóteses para estas condições”
O Rali de Monte Carlo foi claramente marcado pela espetacular exibição de Oliver Solberg, que protagonizou um começo de temporada fantásticos. A Toyota dominou enquanto a Hyundai ficou com as sobras, que foram manifestamente poucas.
O melhor representante da Hyundai foi Adrien Fourmaux, em quarto, seguido de Thierry Neuville, em quinto, atrás dos homens da Toyota que monopolizaram o pódio. As estradas geladas provocaram grandes diferenças de tempo: Fourmaux terminou a cerca de seis minutos do vencedor e Neuville perdeu mais de dez.
O rali voltou a expor fragilidades persistentes na Hyundai, sobretudo em asfalto, sugerindo que a equipa tem ainda um longo caminho a percorrer se quiser discutir o título ao longo da época.
Adrien Fourmaux admitiu, citado pelo Rally Journal, oscilações de rendimento: “Houve alguns altos e baixos, diria eu. Fomos competitivos no domingo, por isso estou bastante satisfeito com isso”.
Sobre a preparação para as condições encontradas, explicou: “Para este rali estivemos muito concentrados no desenvolvimento do carro em asfalto, por isso passámos muitos dias a testar. Acho que não otimizámos as nossas hipóteses para estas condições, porque tínhamos muitas coisas para resolver antes de podermos realmente atacar em situações complicadas.”
O piloto reconheceu falhas e frustração: “Creio que nos faltou um pouco desse trabalho e, para ser honesto, não estávamos à espera destas condições. Não estávamos muito bem preparados para elas. Estou bastante frustrado com isso.”
Quanto às perspetivas para o resto do campeonato, foi direto: “O campeonato é longo e sabíamos que o asfalto tem sido o nosso calcanhar de Aquiles.” E acrescentou: “É apenas uma prova e ainda estamos à procura de soluções. Por isso, está tudo bem.”
Carlos Costa
27 Janeiro, 2026 at 19:29
Continuam a cometer os mesmos erros , a probabilidade de nevar durante o rali era grande…. mas o foco da preparação/ testes foi o asfalto…