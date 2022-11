WRC: Adrien Fourmaux fora do Rali do Japão | AutoSport

A M-Sport Ford anunciou que Adrien Fourmaux não vai participar no Rali do Japão, prova prevista para 10 a 13 de novembro). O francês devia conduzir um Ford Puma Rally1 na prova que marca o final da temporada do WRC, mas a decisão foi tomada pela sua equipa, a M-Sport. Numa declaração divulgada pela equipa britânica, foi explicado que a decisão foi mútua e deveu-se a uma combinação de restrições orçamentais: “Infelizmente, podemos confirmar que Adrien Fourmaux não irá competir no Rally Japão da próxima semana.

Com os custos elevados associados a eventos de longo curso, a equipa e o Adrien sentem que é do interesse de todos concentrarem-se no programa para 2023 com a M-Sport no WRC, bem como nos seus projetos de desenvolvimento”, lê-se no comunicado.

Como se sabe, o francês tem tido uma temporada muito ensombrada por acidentes, que teve em Monte-Carlo, Croácia, Itália e Bélgica. Ficou “no banco” nos ralis da Grécia Nova Zelândia, mas regressou no Rali da Catalunha/Espanha no mês passado, terminando em oitavo lugar na geral.